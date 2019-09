Acusan a un candidato del PRO de insultar a los pobres y pedir que se mueran de hambre

Luego de que le atribuyeran al candidato a diputado provincial por Juntos por La Rioja, Pablo Yapur, un mensaje en el que se escucha a un hombre decir que los pobres son "putos, vagos y negros de mierda", el dirigente de Cambiemos negó que fuera suyo.

El audio de Whatsapp, que incluye insultos a los votantes del Frente de Todos, se viralizó en redes sociales.

“A partir de hoy, muchachos, les comunico que los pobres me importan un choto. A ningún puto le compro una tortilla en la calle, a ningún puto le regalo nada, a ningún puto le ayudo”, dice la voz.

Y también se puede escuchar: “A ningún puto pobre lo pienso colaborar ni con una moneda de 10 pesos, que se caguen, porque esos hijos de mil millón de putas, son los que han votado a este K de mierda. Y si dentro de dos meses llegan a ganar, nos sacan del mapa”.

“A partir de ahora, ningún pobre que me venga a pedir, que me chupe un huevo; que se cague de frío, que se cague de hambre, que duerma en la plaza, me importa un choto porque todos estos negros, sucios, drogadictos, vagos, son los que han ido a votar (...) y esto es producto de 12 años de esta yegua hija de puta y del tuerto que han logrado todo esto”, afirmó la voz.

Aunque el audio fue atribuido al candidato a diputado que responde al gobernador macrista Julio Martínez, él desmintió ser el autor y aseguró que se trata de una campaña electoral en su contra.

“No es mi voz, es parte de la campaña sucia que no es novedad en esta provincia. Son cosas que hay que sortear, será parte de las reglas de juego de la forma que algunos tienen de hacer política: desprestigiar y defenestrar al otro”, explicó en radio La Red.

Y profundizó: “He pedido que corroboren la voz en ese audio y la mía”. “Nadie puede estar de acuerdo con ese audio. Nadie que tenga dos dedos de frente puede expresarse así. Yo tengo un trabajo social desde los 22 años. Yo soy de un barrio humilde y sé lo que es el trabajo social”, afirmó.