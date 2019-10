Absolvieron a Ricardo Echegaray en una causa que le inició Alfonso Prat Gay

El ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal número 4 en la causa originada por la denuncia realizada por Alfonso Prat Gay. El ex funcionario había sido acusado de falso testimonio y violación de secreto por utilizar información del organismo en 2014.

Al igual que con los otros dos ex funcionarios de la AFIP, Horacio Curien y Pedro Roveda, la Justicia determinó que Etchegaray no incurrió en los delitos imputados. Durante su alegato, Prat Gay a través del abogado Alejandro Carrió había pedido que Echegaray sea condenado a 12 años de prisión como instigador de falso testimonio, violación de secreto y por abuso de autoridad. En tanto, la fiscal de juicio Dafne Palopoli había pedido que sea condenado a dos años de prisión en suspenso y a cuatro años de inhabilitación. Además, la fiscalía solicitó la condena a tres años y seis meses de prisión para Curien por falso testimonio y la absolución de Roveda.

Se trata del primer juicio oral y público que enfrenta exitosamente Echegaray en los tribunales de Comodoro Py. El ex funcionario también está acusado por presunto encubrimiento del empresario Lázaro Báez por evasión fiscal.

El origen de la causa contra Echegaray se encuentra en una denuncia realizada por la AFIP contra Prat Gay por considerar que el ex ministro de Hacienda y Finanzas de Mauricio Macri había integrado una asociación ilícita que había evadido impuestos a través de una cuenta bancaria en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.

El entonces titular del organismo recaudador hizo referencia a una cuenta en el HSBC Private Bank de Suiza propiedad de la empresaria Lacroze de Fortabat, luego de que un ex empleado de dicha entidad revelara un enorme listado de distintas personalidades mundiales que habrían evadido impuestos al no declarar sus bienes en el exterior. Tras la denuncia y las declaraciones públicas hechas por Echegaray, Prat Gay dijo que no tuvo vinculación con los directivos del HSBC ni la entidad, y que fue apoderado de Lacroze de Fortabat, quien le concedió un poder limitado de administración para actuar en su nombre ante el HSBC Private Bank de Suiza.

Los fundamentos de la absolución, según anunció el Tribunal, serán dados a conocer el próximo 8 de noviembre.