Aborto: Amalia Granata estalló contra Carla Peterson y la trató de "ignorante" y "patética"

La candidata a diputada provincial en Santa Fe Amalia Granata estalló contra Carla Peterson y la trató de "ignorante" y "patética". La esposa de Martín Lousteau se consagró como la Mejor Actriz de tira diaria y dejó en claro su postura sobre la legalización del aborto.

"No me gusta hablar del aborto. Ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad... Lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo", expresó la actriz cuando recibió su estatuilla, generando un aplauso cerrado en el salón.

Desde su cuenta de Twitter, la panelista de Pamela a la Tarde salió con todo contra Peterson. "La única realidad es que te metes en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético".

Y siguió Granata; "Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades El aborto no esta en sus prioridades".

Granata, que será candidata en las próximas elecciones, es una de las referentes del movimiento antiabortista que se opone a la legalización del aborto.