A 13 años de la desaparición de Jorge Julio López: la familia denuncia que la causa está frenada

A 13 años de la desaparición de Jorge Julio López, su hijo Rubén López acusó que desde la Justicia no tienen avances en la investigación y manifestó que aún mantiene "la misma bronca que el día que pasó”. Además recomendó que se cree un registro de cuerpos NN para facilitar la investigación.

“Lamentablemente van pasando los años y no tenemos noticias. Siento la misma bronca que el día que pasó”, afirmó Rubén.

En diálogo con El Destape Radio, agregó que “la causa no está archivada pero prácticamente no hubo avances” y puntualizó: “Yo no sé si hubo un ocultamiento de parte de la Justicia. Lo que sí sé es que la causa no avanzó y si no se encuentran pruebas es que la Justicia no hace bien su trabajo”.

“La policía y la Justicia no nos dan información”, advirtió Rubén López. En la misma línea, agregó que "el kirchnerismo, por parte de Néstor y Cristina, siempre nos acompañaron. De Macri, esa te la debo" y concluyó que "tendría que haber un registro de cuerpos NN y lamentablemente no lo hay. Estamos trabajando para presentarle un proyecto al nuevo gobierno".

López desapareció el 18 de septiembre de 2006, día que tenía previsto presenciar los alegatos contra su torturador, el genocida y cúpula de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz, quien fue condenado 24 horas después.