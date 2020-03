A 10 años de la entrega del Óscar a El secreto de sus hijos: La última vez que Argentina se llevó el codiciado galardón

Se cumplen 10 años de uno de los orgullos más grandes que tiene el cine argentino: El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella. La película batió todos los récords posibles y dados los elogios unánimes fue nominada a los premios otorgados por la Academia de Hollywood. El 7 de marzo de 2010, Argentina se llevaría el último Óscar por el momento.

"Durante el rodaje jamás pensé que podía estar siquiera nominada. Nunca lo pienso en realidad. Me sorprendió muchísimo ya con 'El hijo de la novia'. Yo pienso en las películas, nada más, aunque por supuesto te llena de alegría porque se trata del premio más importante del mundo", relató Campanella, en una entrevista con la agencia de noticias Télam sobre los recuerdos de aquellos días. Recordemos que Argentina no conseguía un Óscar desde La historia Oficial, en 1995, dirigida por el actual presidente del Incaa, Luis Puenzo, tras las nominaciones en 1974 de La tregua, de Sergio Renán, y en 1984 de Camila, de María Luisa Bemberg. Luego del hito de Puenzo, estuvieron en la gala de Los Angeles Tango no me dejes nunca, de Carlos Saura, y el propio Campanella con El hijo de la novia.

Basada en una novela de Eduardo Sacheri, El secreto de sus ojos se basa en los recuerdos de un secretario de juzgado jubilado que desea escribir una novela sobre un caso que no pudo resolver. Benjamín Espósito (Ricardo Darín) carga sobre su espalda el cierre sin culpables de ese expediente, no sólo por la violación y asesinato de la víctima, sino también por la relación que forjó con Morales (Pablo Rago), el marido de la mujer asesinada. Del reparto también formaron parte Soledad Villamil y Guillermo Francella.

"Me enteré de la nominación yendo a filmar un capítulo de 'Doctor House'. Ya empezábamos a estar más pendientes porque veíamos cómo subía en las casas de apuestas. Por supuesto que eso no significa nada, pero ya había un run run", sostuvo el director, durante el período de promoción dela película. Fueron 32 los países que, luego del Oscar, proyectaron El secreto de sus ojos, con subtítulos que van desde el polaco y el alemán, hasta el coreano y el griego. Además, se hizo una remake titulada Secretos de una obsesión, dirigida por Billy Raid y protagonizada por Julia Robert y Nicole Kidman.

El secreto de sus ojos fue la última película argentina que se llevó el Óscar. Compitió por él la comedia mordaz Relatos Salvajes, de Damián Szifrón,pero no pudo ganarlo.

.