YoApoyoALosRugbiers: el hashtag que se volvió tendencia y causó indignación

El crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell conmocionó al país y los principales acusados están en la mira de la Justicia y de la sociedad en general. Este caso fue uno de los temas principales en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde el repudio hacia los diez rugbiers imputados se sintió con fuerza.

Sorprendentemente, ayer comenzó a circular un hashtag que varias personas usaron para posicionarse a favor de los acusados. "YoApoyoALosARugbiers" , es el tag que se volvió tendencia gracias a algunos comentarios elogiosos hacia los rugbiers. Igualmente, también fue difundido por usuarios que se indignaron por la consigna y así lograron que su viralización aumente.

La mayoría de los twits que defendían a los rugbiers fueron eliminados e incluso se llegó a pensar que se trataban de "trolls" impulsados por allegados a los acusados.

Gente el #yoapoyoalosrugbiers está manijeado por personas allegadas a los asesinos y otras cuentas trolls, por ej. Esta cuenta tuiteaba sobre asuntos de Brasil hace 5 dias, ahora habla un perfecto Castellano y tiene fotos del seno íntimo de ellos (sigue el hilo) pic.twitter.com/RDAlZuavB3 — mrpuppybutthole137 (@mrpuppybutthol1) February 25, 2020

Todas las cuentas de apoyo a los rugbiers ”se unieron a twitter en 2020”, ya ni pueden disimular los bots ☠️🤡#yoapoyoalosrugbiers pic.twitter.com/dvkN3JOA3V — Stupid love is coming (@eclypse373) February 25, 2020

"No somos cuentas falsas, detras de cada una hay personas que apoyamos a los chicos. Pero a veces no ponemos nuestros nombres por ustedes que nos insultan, nos amenazan y no nos dejan expresar libremente #yoapoyoalosrugbiers", decía uno de los twits. "Desde el principio, y hasta el final con nuestros loquitos #yoapoyoalosrugbiers", escribió otra usuaria que luego borró su posteo.

Estas personas argumentaban su apoyo hacia los acusados hablando a favor del rugby como deporte, diciendo que los medios habían armado un circo del caso y exigiendo la prisión domiciliaria para los rugbiers.