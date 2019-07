"Soy un tipo común": el spot de Alberto Fernández que define cómo sería su gobierno

El precanditato a presidente Alberto Fernández publicó un spot de campaña donde muestra cómo será su gobierno y se define como "un tipo común".

"Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo con algo, digo que no. Cristina dice que soy conciliador y es cierto, pero cuando es necesario sé poner las cosas en su lugar", afirma Alberto en el Spot.

"Soy profesor de la UBA, fana del bicho y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común, quizás por eso es que puedo entender tus problemas", afirmó Fernández.

Juntos vamos a ordenar el caos que nos están dejando.



Juntos vamos a ordenar el caos que nos están dejando. Hay futuro para tod☀s.

En una entrevista en Radio Mitre, Alberto Fernández advirtió más temprano que la Argentina no cayó en default porque el FMI "sigue mandando dinero", mientras sostuvo que el presidente Mauricio Macri provocó una "crisis social" y "una situación de debilidad internacional muy grande" porque la deuda acumulada "es enorme".

El referente opositor cuestionó que la administración de Cambiemos "endeudó de un modo sorprendente" al país y evaluó que el crédito del FMI "sirvió para seguir pagando la fuga de dólares".

Además, apuntó: "Si lo respaldan tanto (a Macri), ¿por qué no tenemos inversiones? No nos engañemos más. No sigamos con esta mentira. La Argentina está afuera del mundo".