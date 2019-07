"Huevo" Müller cruzó a Macri: “No puedo creer que tenga posibilidades de ganar”

El actor Alejandro “Huevo” Müller analizó la realidad política y económica y arremetió contra el gobierno de Mauricio Macri por sus políticas de ajuste y recesión que generaron una crisis económica.

En una entrevista con Crónica TV, el artista advirtió sobre la faltante “de productos de primera necesidad” y cómo bajó el consumo de leche “que no es leche”.

“A mí me interesa todo, no soy el actor que le chupa todo un huevo. Estoy comprometido en lo social. Me preocupa mucho la situación social y no puedo creer que este gobierno tenga posibilidad de ganar”, aseveró.

Además, expresó su preocupación por el sistema de SmartMatic al advertir que “está todo muy manipulado”. “A mí me sorprende que todavía estemos hablando de que tiene chances de ganar”, manifestó.