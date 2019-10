"Here come the Peronistas": la nota de tapa del Washington Post sobre las elecciones en Argentina

El Washington Post decidió poner en tapa una nota sobre las elecciones en Argentina, donde ya prevé un triunfo de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Here come the Peronistas" afirma la versión dentro de la nota y dentro de su web, en referencia a la canción de los Beatles "Here comes the sun", el tema más escuchado de la banda inglesa en Spotify.

La nota fue un trabajo que realizó durante una semana el corresponsal para América Latina para ese medio, Antony Faiola, donde entrevistó a diferentes referentes políticos y votantes.

La premisa de la nota fue preguntarse por qué finalmente el peronismo siempre vuelve al poder. Así, adelante el triunfo del PJ y la derrota final de Mauricio Macri.