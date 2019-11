El mal momento de Pamela David: “No quiero seguir haciendo mi programa”     

La conductora macrista de América, Pamela David, confirmó que dejará la conducción de su programa “Pamela a la Tarde” y rompió en llanto al hablar de porqué quiere dejar la televisión.

En el programa “Podemos Hablar”, la modelo se emocionó hasta las lágrimas al hablar de la decisión que tomó de dejar su magazine vespertino.

“El programa se termina en diciembre, no lo quiero seguir haciendo”, aseveró David.

Y aclaró: “Leí por ahí año sabático, no sé lo es no trabajar, trabaja desde muy niña, no podría no trabajar por eso estoy siempre pensando”.

“Siempre estoy atenta a cosas que me hagan feliz, tal vez no encajaba mucho con el último tiempo", concluyó.