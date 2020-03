¿Cómo usar Zoom? lo que hay que saber de la app contra el aislamiento

La pandemia por el nuevo coronavirus alteró la vida social de todos los argentinos, aislándonos de nuestros cercanos para acatar las medidas de seguridad instauradas por Presidencia. No son pocos quienes se deprimen ante la reclusión. Para contrarrestar esta situación está Zoom, una aplicación que cobró relevancia en este último tiempo de cuarentena y se transformó en un éxito económico ya que permite videoconferencias entre varias personas y se usa para entretenimiento y trabajar a distancia.

Una pantalla dividida en muchos cuadrados y en cada uno, un usuario conectado. De esta forma, los ciudadanos de países en cuarentena encontraron una solución momentánea para conectarse con amigos, festejar cumpleaños, casamientos online, y reuniones de trabajo. La aplicación tan útil en medio de la pandemia vale casi el doble que Twitter y tiene 5 veces más usuarios que el mes pasado.

El chino Eric Yuan es el responsable de poner en funcionamiento Zoom, empresa que subió sus acciones en un 40%, según CNBC, los mejores números desde que comenzó a cotizar en la bolsa en abril del año pasado. “Como era de esperar, los ingresos de Zoom muestran una fuerte correlación con usuarios activos mensuales, usuarios activos diarios y descargas”, informó un artículo del sitio estadounidense Bernstein, que recomienda compra en acciones de Zoom.

Según Bernstein, la app tiene 12,92 millones de usuarios activos mensuales, un aumento del 21% desde fines de 2019. Algunos usan la opción gratuita, que limita la charla a 40 minutos y no se puede grabar; también están las versiones “pro”, de entre 15 y 20 dólares por mes, destinadas para empresas grandes y con servicios como almacenamiento ilimitado de grabaciones en la nube. Cabe mencionar que en China, país duramente golpeado por el Covid-19, se levantaron las restricciones de tiempo afín de poder generar una red de contención.

“La creciente epidemia ha ampliado mi visión sobre lo que significa ser un proveedor de tecnología de comunicaciones de video en tiempos de necesidad. Sé que muchas organizaciones están lidiando con la forma de mantener la continuidad del negocio y mantener a los empleados comprometidos en medio de la amenaza del virus, y me veo obligado a ayudar a cualquiera que lo necesite”, escribió Yaun en su blog, a fines de febrero. A nivel local, el Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) emitió 7 recomendaciones de uso responsable de Internet, para no colapsar este servicio, ni otros como plataformas on demand de cine y series, que aumentaron su nivel de usuarios por la cuarentena.

Las recomendaciones del Enacom son: