"Nos están obligando a jugar", la denuncia de los jugadores de Boca

Luego de que la Conmebol confirmara que la Superfinal entre Boca y River se jugará desde las 19.15, Carlos Tévez y Fernando Gago denunciarion que los están "obligando" a jugar el partido.

"Es una situación donde nos están obligando a jugar el partido. Pablo recién llega y lo veo con un parche en el ojo. Nos están obligando a jugar el partido", apuntó Tévez en declaraciones a los medios.

Y resaltó: "Yo entiendo que tienen mucha presión todos los presidentes en este momento. Pero creo que tienen que hacer su trabajo"

Por su parte, Gago se mostró consternado por la situación y relató cómo se vivió la agresión desde el micro 'Xeneize'

"No lo puedo creer. Me sorprendió mucho. Muchos jugadores sufrieron. Yo tuve una reacción alérgica y hubo jugadores a los que le costó respirar", relató.

Y apuntó: "No se toma una decisión y no es la mejor forma de preparar este partido. Hace siete horas que estamos esperando. Nosotros no tenemos ninguna postura. Si tenemos que jugar, vamos a jugar".

