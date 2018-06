Norma Aleandro salió a respaldar a Darín luego de que lo acusaron por maltrato

Una noticia que cayó como una bomba, al menos en el público, tiene ahora como una de las protagonistas a Norma Aleandro. La actriz respaldó a Ricardo Darín, luego de que Valeria Bertuccelli contó en una entrevista con Luis Novaresio de los "destratos" sufridos por el popular actor cuando trabajaron juntos.

En la obra de teatro donde compartieron escenario era "Escenas de la vida conyugal", donde Aleandro era la directora. "De Darín no se puede esperar nada malo", afirmó en diálogo con Exitoína.

"Cuando la vi en televisión no podía creer lo que estaba diciendo", añadió. "Me sorprendió mucho porque yo estuve presente, seguía yendo a los ensayos. Estuve presente incluso en la platea, en las funciones y sin que ellos supieran", dijo.

Consultada sobre si los conflictos que ambos tenían escalaron a mayores, comentó: "Para nada, son cosas del teatro. Ambos son dos profesionales y pese a esas diferencias llevaron muy bien la obra. Cuando ella nos comunicó que se iba nos quedamos mal porque estábamos muy contentos con su trabajo en la obra. Dijo que tenia otra cosa para hacer. Además si hubiese pasado algo de las características que ella dijo, ¡vos te pensás que yo no me hubiera enterado?, ¿o que no lo hubiese hablado con ella? Realmente daba un gran satisfacción verlos juntos a actuar. Ellos eran amigos, es una lástima"