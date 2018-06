El campeón olímpico con la Selección argentina de básquet Andrés Nocioni rechazó las críticas que suelen recibir los futbolistas nacionales por no haber obtenido títulos con el combinado nacional y respaldó a Messi.

"A mí me parece que esta Selección que va a ir a Rusia, por momentos fue injustamente criticada. Y lo sigue siendo. Porque no es fácil llegar a una final del mundo en el fútbol, me parece que debe ser más complicado que en el básquet", sotuvo el 'Chapu' en una entrevista publicada por Enganche, de Página 12.

Y enfatizó: "Son muchas las potencias que hay en el fútbol y esta generación, con Messi a la cabeza, hizo cosas geniales para la Argentina. Lo que pasa que no han tenido la fortuna de ser campeones. Quizá les jugó un poco en contra la presión que les hemos puesto para que ganen el título. Entonces, tengo una mirada diferente a lo que dice la mayoría. Esta Selección se identifica con lo que siento y con la Argentina al 100 por ciento. Lo que pasa es que somos muy exitistas".

En la misma línea, el hombre que vistió las camisetas de Chicago Bulls, Sacramento Kings y Philadelphia 76ers en la NBA imaginó lo que hubiera pasado si la Generación Dorada no obtenía títulos. "Si no salíamos campeones hubiéramos pasado de largo. Somos demasiado demandantes. Es una lástima porque muchas veces se pierde de vista que está Leo Messi en la Selección. Es el mejor jugador del mundo y los demás países se mueren por él. Sin embargo, acá hay gente que todavía lo critica", consideró.

Y concluyó: "Deberíamos cambiar estas cosas, que no se debe medir todo por resultado. Messi demuestra valores, calidad humana, cercanía, muchas cosas que se deberían valorar más que los resultados. Eso siento de él".