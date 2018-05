"No me atacabas cuando era ministro": Cavallo dejó mal parado a Bonelli al aire

El ex ministro de Economía Domingo Cavallo brindó una entrevista al canal TN. "Mingo" reapareció luego de que se filtrara una reunión con el presidente Mauricio Macri en donde le brindó consejos para el manejo de la economía, en medio de una corrida cambiaria que se llevó más de 5.500 millones de dólares en casi una semana.

Allí, el ex superministro dejó mal parado a Marcelo Bonelli, quien intentó elogiarlo al cerrar la nota pero le recordó su cercanía en los tiempos en donde Cavallo tenía mucho poder en la época de Menem y De la Rua.

"Cuando yo era superministro, no recuerdo que vos me hayas atacado"

"Hay que reconocer que Cavallo es un tipo leal, no viene con cosas raras. Yo me peleé muchas veces con él cuando era superministro", dijo Bonelli, como corolario de la entrevista. "Cuando yo era superministro, no recuerdo que vos me hayas atacado", le retrucó Cavallo, ante la sorpresa de Bonelli y Edgardo Alfano.