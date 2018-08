No le renovaron el contrato a figura de Intratables y se desató el escándalo

El canal América no le renovó el contrato al panelista Gabriel Levinas, quien trabajaba en el programa Intratables que conduce Santiago Del Moro.

"Me dijeron que no me renovaban el contrato sin darme ninguna explicación", explicó el periodista que confirmó la noticia a El Destape.

Levinas no había participado del programa del viernes pasado donde trataron el tema de los supuestos cuadernos del chofer Centeno.