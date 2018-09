"No la abusé, la apoyé": el insólito argumento del acosador de la kioskera

El hombre que acosó a una kioskera en Lomas del Mirador fue identificado esta mañana cuando, insólitamente, regresó al local donde ocurrió la secuencia y los vecinos lo reconocieron.

"No la acosé, la apoyé, no la violé ni nada, tiene que haber derecho carnal, no hubo ningún derecho carnal", fue el repudiable argumento del hombre. Tras ser reconocido, fue increpado y hasta recibió una violenta golpiza por parte de un hombre que lo dejó con la nariz rota.

Y añadió frente a las cámaras, luego de la agresión: "Tengo que ir a cobrar la jubilación de mi mamá y me están rompiendo las pelotas".

La joven fue víctima del acoso sexual por parte de un cliente en Lomas del Mirador, quien aprovechó una distracción de la vendedora mientras se estiraba para alcanzar un producto y apoyó su cuerpo sobre el de ella.