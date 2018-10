SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La periodista oficialista Mercedes Ninci lloró al aire en Canal 9, porque le "cuesta pagar las cuentas" pese a que tiene tres empleos. Además lanzó un mensaje al Presidente, Mauricio Macri y reveló que lo votó: "tiene que entender que el pueblo no da más, que no es que no queremos pagar".

"Me angustia, me pasa a mí y nos pasa a todos los que no somos ricos con este gobierno al que yo voté, porque yo voté a Macri para que no gane el ladrón de Scioli, ni a todos los que nos venían robando", afirmó Ninci.

Ninci dos.mp4

En el programa Todas las Tarde, tras quebrarse al aire, le habló al Presidente: "Le pido que se dé cuenta que no podemos más, que no nos alcanza la plata y yo soy una privilegiada que tiene tres trabajos. No es que no queremos pagar, queremos pagar pero no nos alcanza".