Niembro redobló la apuesta y volvió a atacar a la Selección

Luego de pedirle la renuncia a Lionel Messi, el periodista ultramacrista Fernando Niembro volvió a arremeter contra la Selección argentina pese a la victoria por 2 a 1 frente a Nigeria.

"Un equipo que no trabajó. Que se entretuvo antes de llegar al campeonato del mundo en Barcelona. Que no tiene mecanizados movimientos, que no tiene circulación, que cambia todos los días la formación, tiene que recurrir en estos tiempos al corazón para ganar los partidos", disparó.

Y remarcó: "Hoy alcanzó el corazón. De aquí en más se impone la razón. Porque la Argentina está obligada a ser campeón del mundo. En eso también coincidimos con Sampaoli".