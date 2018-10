Niembro atacó a Messi y lanzó una dura acusación contra él

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El periodista deportivo ultra macrista Fernando Niembro volvió a cargar contra el futbolista Lionel Messi por no estar en los amistosos de la Selección y aseguró que " no tiene un corazón que late por la Selección".

El malogrado candidato a diputado del macrismo realizó una repudiable columna contra el mejor jugador del mundo, en la que también lanzó un comentario xenofobo contra el pueblo iraquí.

"Messi Sociedad Anónima daría la sensación que va a ser tentado por la firma de indumentaria deportiva que viste a la Selección para jugar los partidos con México. Hasta aquí la Selección no contó con la presencia de Messi", apuntó el comunicador ultramacrista.

Y enfatizó: "Todo el mundo apelaba al corazón futbolero de Messi para que jugara estos partidos, inclusive el de Brasil. Da la sensación que Messi no tiene un corazón que late por la Selección, lo que tiene aquí es el número de una cuenta bancaria. Y no está mal, en tiempos como este seguro que no está mal".

Cabe recordar que en 2015, Niembro fue el candidato de Cambiemos a primer diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, pero debió renunciar a esa posición luego de que se revelara que había cobrado 21 millones de pesos de parte del Gobierno de la Ciudad a través de una productora fantasma.

En el video que grabó para el portal Infobae, el comentarista también tuvo tiempo de realizar un comentario xenofobo contra los jugadores de Irak. "Da la sensación que juegan con turbante", afirmó.