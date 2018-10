El ex funcionario remarcó la pesada herencia por el acuerdo stand-by por 57 mil millones de dólares.

El ex Secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, se refirió a la instalación de una oficina del FMI en el Banco Central: "Es muy grande la influencia del Fondo en la política económica del gobierno", al tiempo que señaló: "El FMI viene transitoriamente, no se debería quedar varios años".

En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Nielsen recordó que ”en el 2002, el FMI había tenido responsabilidad en la crisis y nosotros le pasábamos la factura. Ahora el Gobierno solo metió la cabeza en el ventilador, es todo culpa suya”.

Además, subrayó: ”Estamos en una posición de muchísima debilidad frente al FMI”. Y apuntó con respecto al futuro de la economía argentina: "El próximo gobierno queda completamente desfinanciado".

Por último, remarcó: ”El segundo acuerdo con el FMI se está demorando demasiado, todavía no se firmó y no es claro por qué”. Y concluyó: ”La política económica está teniendo un impacto muy negativo y eso todavía no lo vemos”.