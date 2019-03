Verónica Lozano blanqueó el motivo por el cual despidieron a Nicole Neumann

Verónica Lozano se tomó unas semanas de vacaciones y volvió al aire de Telefe con su programa, “Cortá por Lozano“. En su ausencia, la producción eligió a Jimena Barón para que la reemplazara y todo desencadenó en la desvinculación de Nicole Neumann del ciclo.

Los rumores que explicaban la salida de la modelo iban desde una exigencia de no querer ser panelista mientras la cantante conducía, hasta un supuesto malestar físico que no la dejaba ser parte en esos días. Sin embargo, la propia conductora salió a explicar lo acontecido.

"Ella se fue de vacaciones dos semanas y según lo que sabia, no tenia el permiso del canal ni de la productora. La verdad que me enoje mucho cuando se fue sin avisar", narró Lozano, en diálogo con un móvil de Intrusos.

Fue en ese momento que la producción eligió a Jimena Barón para que la reemplace durante esos días: "Cuando regresó, tuvimos una charla con ella y le pregunté: hay un rumor de que no querés venir si viene Jimena (Barón). Y ella me dijo que no tenía problemas en venir, pero cuando vos vengas".

"No es que uno entra y sale cuando quiere de un programa. Y ahí es cuando la productora tomo la decisión de desvincularla. Hay cosas que no me gustan que sucedan, laboralmente hablando. Sea Nicole o quien sea", concluyo la conductora.