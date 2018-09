Nicolás Caputo: "Si a Mauricio le ponés el brazo, te lo come"

El empresario y amigo íntimo del Presidente, Nicolás Caputo, estuvo presente en un almuerzo privado del que participaron integrantes del Gobierno en donde habló del duro momento del país y pronunció una fuerte metáfora sobre Mauricio Macri.

"Mauricio es un hombre que tiene el espíritu aguerrido, al punto que le ponés el brazo y te lo come", aseguró Caputo en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp). Por esa razón, el amigo del presidente señaló: "No me gustaría estar en frente de él en este momento", en referencia a la forma en que el primer mandatario está afrontando el momento actual.

Según informó el diario El Cronista, Caputo, quien actualmente es el cónsul honorario de Singapur en la Argentina, no participó en la discusión por los cambios dentro del Gabinete puesto que estaba en Italia, por lo cual se excusó de hacer un análisis del tema.

Sin embargo, el amigo del Presidente analizó el contexto internacional: "Todo está cayendo porque el financiamiento se terminó; los bonos soberanos de Italia cayeron". Y agregó que "Trump, con su estrategia de primero golpear y luego negociar, está teniendo efecto y quitando financiamiento a todos los países del mundo".

Por último, utilizó una metáfora futbolística para definir al país: "Es como si Argentina estuviera jugando un partido de fútbol: empezó ganando, llegó al empate 1 a 1; y ahora Macri, que era Messi cuando empezó ganando, ahora está en el arco; entonces su actitud cambió".