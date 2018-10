SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La ex modelo y conductora de televisión, Nequi Galotti, informó que renunció al programa "Los Ángeles de la Mañana", que se emite por El Trece.

"Gracias Ángel de Brito por estos dos años y medio en LAM, renuncio por cuestiones 100% personales", escribió en su cuenta de Twitter. Y continuó: "Gracias a todos los que hacen el programa: angelitas, productores, vestuaristas, maquillaje, técnica, sonido y direccion! Gracias".

Embed Gracias @AngeldebritoOk por estos dos años y medio en LAM, renuncio por cuestiones 100% personales. Gracias a todos los que hacen el programa: angelitas, productores, vestuaristas, maquillaje, técnica, sonido y direccion! Gracias @LosAngeles_ok @MandarinaTVok @eltreceoficial — Nequi Galotti (@nequigalotti) 29 de octubre de 2018

Además, Galotti revindicó su paso por el programa: "Los ángeles de la mañana me dio mucha felicidad". Y agregó que aprendió mucho de Ángel de Brito, sobre quien destacó el "buen humor".

LEER MÁS: El tuit de Carrió que generó confusión

"La pasamos muy bien en estos 2 años y medio. La verdad es que tengo los mejores recuerdos del programa. Me quedo con todo lo bueno que me dio. Y sé que me va a servir para proyectos futuros", expresó.

En diálogo con el programa, concluyó: "Voy a seguir la vida ocupándome de Bartolomé en la clínica. Estoy muy agradecida a Los Ángeles porque conocí la popularidad y la cercanía con la gente".