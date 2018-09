El periodista oficialista Nelson Castro criticó el discurso que dio el presidente Mauricio Macri al que consideró "malo" y alertó que el problema que hay en la gestión "no se va a poder solucionar con trolls".

"Hace un año y medio, el Presidente me dijo vamos a aguantar, porque vamos a estar mejor. Pasado ese tiempo, las cosas no mejoran y la gente no le cree", afirmó Castro en su editorial.

"El discurso fue malo. La gente ya no lo cree. 'Hace dos años que Macri me dijo tenemos que hacer un esfuerzo porque vamos a estar mejor'. Pasa el tiempo y estamos peor. Con lógica, por qué ahora le vamos a creer que vamos a estar mejor. Esto es algo elemental", afirmó.

Castro afirmó que en las comitivas política se preguntan si el gobierno llegará a fin de año y pidió a la oposición que se piense acerca del futuro. "Esto es cíclico. Pasó con Cristina cuando Cobos dio el voto negativo", afirmó.