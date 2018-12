Nélson Castro cruzó a la ministra de Educación porteña: "Se nota que no es docente"

El periodista Nelson Castro mantuvo un fuerte cruce con la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, por el cierre de 14 colegios nocturnos desde el 2019. En una entrevista en la radio, el conductor acusó a la ministra de no ser docente, de no conocer los colegios y de no hablar con los damnificados, es decir los estudiantes y trabajadores.

Luego de que Acuña reconociera que nunca fue docente, el periodista respondió: "Se nota. Solamente alguien que no es docente puede decir esto que usted dice".

Embed

El periodista además preguntó por qué no cambian el plan de estudio con los colegios abiertos y repudió que la funcionaria no haya hablado con los docentes.

Parte del diálogo final:

Nélson Castro: ¿Usted habló con los alumnos de los lugares que cierran?

Soledad Acuña: No, no hablé...

Nélson Castro: Se nota que no habló con ellos. Esto es una vergüenza.

Soledad Acuña: Es una opinión.

Nélson Castro: Claro que es una opinión.