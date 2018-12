Negocios PRO: Rodríguez Larreta avanza contra los establecimientos educativos

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

Tras aprobar la eliminación de 28 profesorados docentes (UniCABA), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, avanza contra los establecimientos educativos. Ahora autorizó el traslado de la Escuela de Cerámica 1 ubicada en Almagro al Polo de Artes que se encuentra en Mataderos. La comunidad educativa de la escuela se opone fervientemente a esta decisión y temen que detrás de esto se esconda un negocio inmobiliario.

Padres, madres, docentes y alumnos se encuentran en asamblea permanente desde que se anoticiaron esta semana que en febrero la escuela se mudará a más de 8 km. Para ellos, es perjudicial que el establecimiento se mude tan lejos cuando el 90% del alumnado vive en la zona de Almagro, temen por la vacante de sus hijos y advierten que detrás de esta decisión se esconde la intención del Gobierno de la Ciudad de vender la histórica escuela para alimentar el negocio inmobiliario porteño.

Además, el predio denominado Polo de las Artes ubicado en Mataderos, es un lugar que en su momento fue destinado para la escuela Rogelio Yrurtia y la intención del Ministerio de Educación es que allí se concentren los establecimientos educativos con orientación artística.

“Muchos de los padres que anotamos a los chicos en Bulnes 45, lo hicimos por una orientación artística y por la ubicación de la escuela. Ahora el Gobierno de la Ciudad pone como condicionante para dar una vacante la distancia que uno vive del establecimiento educativo. Ponen como condición un radio de 10 cuadras y van a mudar la escuela a 8km”, cuestionó Cecila Paul, una de las madres de la comunidad educativa, en diálogo con El Destape.

Asimismo, advirtió que “lo único que prevén mudar es la parte de Bachillerato cuando hay docentes que dan clases tanto para bachiller como para la tecnicatura, por lo cual, estos docentes se quedarán sin su puesto de trabajo si no cumplen con la carta horaria”.

El lugar donde se encuentra la Escuela de Cerámica 1 es un histórico edificio fundado en 1940 por el reconocidos artista Fernando Arranz. Con el paso de los años, la estructura se fue desgastando y se hizo difícil la puesta en valor, o por lo menos, es lo que alegan del Ministerio de Educación. No obstante la comunidad educativa junto a los legisladores de Unidad Ciudadana presentaron un proyecto de Ley para que el Gobierno porteño amplíe el edificio y expropie el terreno de al lado.

“Estuvimos en la Comisión de Educación, pedimos que expropien el terreno lindero que está desocupado hace un año y medio y es la solución a la falta de espacio para que amplíen los talleres y la escuela pero no hubo caso. No nos escuchan y no entienden que la mudanza no es una solución para ningún integrante de la comunidad”, arremetió Paul.

Al respecto, la impulsora del proyecto, la legisladora Victoria Montenegro explicó a este medio que por la situación edilicia de una casa que es histórica “muchas cosas no se pueden modificar además tuvieron problemas con las inundaciones, problemas con el gas” por lo cual propusieron que “se compre el terreno lindante que está en venta y se pueda ampliar la escuela” pero advirtió que el oficialismo “no lo quiso tratar”.

“Esto responde a la lógica de Larreta de ir mudando los espacios y los directivos se enteran de estos desalojos de esta manera, de un día para otro”, cuestionó la diputada.

Ante los cuestionamientos de la comunidad educativa y la negativa a mudase a Mataderos, una fuente cercana al Ministerio de Educación explicó a El Destapeque “era imposible” agradar la escuela y adelantaron que el nuevo espacio contará “con 24 aulas nuevas, talleres, dos laboratorios y será un edificio de excelencia acorde a lo que necesitaban por ser un lugar con orientación en arte”.

Respecto a la distancia que tendrán que recorrer los alumnos, la cartera que conduce Soledad Acuña, se escudó en que poseen “un sistema de boleto estudiantil gratuito” y aclararon que “comprar el terreno de al lado como proponían era imposible porque los dueño no quisieron y expropiarlo no era acorde porque entre que sale la expropiación, se construye las instalaciones, iba a tardar tres años”.

En tanto, aseguraron que la casa histórica “se va mantener para ellos, no se va a vender sino que se va a mantener” .

No obstante, los argumentos y explicaciones no son suficiente ya que la negativa de los padres, madres, alumnos y docentes es rotunda, además, de que advirtieron que desde el área de Educación “solo quieren dialogar con los padres en reuniones individuales y no con toda la comunidad”.

“Estamos indignados y para nosotros el único motivo para esta mudanza es político y que se corresponde con un achicamiento del presupuesto en educación ya que no quieren sostener dos edificios. Que no unan la escuela N°1 en el Polo de las Artes, sino que amplíen la matrícula de la escuela de Yriurta”, replicó Paul.

Hasta el momento, la decisión de Larreta es firme y es mudar el Bachillerato a Mataderos. La comunidad educativa resiste y le advirtieron: “Nosotros no vamos a permitir que nos sigan apilando uno arriba de otro”.