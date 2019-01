Nazarena Velez contó una incómoda experiencia con Juan Darthés

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La vedette Nazarena Vélez se sumó a las muchas famosas que contaron sus experiencias incómodas con Juan Darthés, tras la denuncia penal de Thelma Fardín por violación durante la gira de Patito Feo en Nicaragua de 2008.

Fue años atrás, cuando estuvieron juntos en la conducción de un desfile, donde ella percibió que el actor, que ahora se encuentra refugiado en Brasil, se le acercaba de una manera incómoda.

"Darthés me incomodó en un desfile. Ponía una mano de más en el micrófono, se acercaba un poco de más para decirme 'qué rico perfume'", recordó. "Yo puse distancia porque no me interesaba nada y además porque me sentía culposa porque estaba su señora en el desfile", agregó haciendo referencia a la pareja del actor.

"Fue un toque incómodo", destacó.