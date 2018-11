Nazarena Vélez, aliviada por no trabajar con Fabián Gianola tras denuncias de abuso

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El actor Fabián Gianola fue puesto en jaque: tras las denuncias por acoso y abuso sexual que hicieron tanto Natacha Jaitt como su colega Fernanda Meneses, la vedette Nazarena Vélez se mostró aliviada de no compartir escenario con él en una nueva obra que se estrenará en la temporada de verano por las fuertes acusaciones en su contra.

En octubre, la actriz Fernanda Meneses denunció que fue acosada sexualmente por el actor Fabián Gianola durante las grabaciones de "El kiosquito de Fabián". Según contó, la tocó en la vagina en pleno set frente al director.

Además, días antes de esa denuncia, Natacha Jaitt relató que en su visita al programa de Pablo Granados y Pachu Peña fue al baño y Gianola la encerró en uno de los cubículos, se bajó los pantalones y le pasó el pene por la cara, al tiempo que ella lo empujó y logró escaparse. "No era consensuado", remarcó Jaitt cuando lo contó.

Gianola era uno de los candidatos para una obra de teatro, pero no hubo acuerdo con la productora y, en su lugar, contrataron al ex guardaespaldas de Ricardo Fort Tito Speranza. "No tuve ningún problema con él, pero si me preguntás hoy por todo esto, me encanta que esté Tito", admitió Vélez en una entrevista con Intrusos en el Espectáculo.

En este marco, explicó: "No sé si no hubiera estado" en la obra de haber quedado Gianola para el papel, "pero me siento mejor con el elenco que está ahora. Yo sí le dije al productor que un poco de ruido me hacía todo lo que había salido de Fabián. No la puedo caretear, pero eso no quiere decir que no esté porque yo lo haya dicho".

"Después de todo lo que pasé con Bárbara (Vélez, su hija) y un montón de cosas, en ese sentido soy muy feminista", resaltó la actriz, y recordó que, si bien no tiene malos recuerdos de cuando trabajó con Gianola en 1999 y el 2000, sí la pasó mal con ciertos rumores que se comenzaron a difundir sobre ella y el actor.

"Se dijeron un montón de cosas y a mí me llegaron un montón de cosas que en lo teórico había dicho él; no creo que haya sido él, no lo considero tan poco hombre, pero sí me llegaron cosas como que se había acostado conmigo. Me molestó, ni siquiera lo llamé para preguntarle, pero cuando surgió esta propuesta sí se lo dije al productor, y cuando se decidió por Tito me encantó", planteó.