Navarro tras la reconciliación con Cristina Kirchner: "El objetivo es ganarle a Macri"

El referente del Movimiento Evita habló con El Destape sobre el reencuentro con la ex Presidenta tras dos años de alejamiento. La unidad, el peronismo y el futuro del país.

Fernando "Chino" Navarro fue uno de los pocos protagonistas del reencuentro y reconciliación entre el Movimiento Evita y Cristina Kirchner que se dio la semana pasada. En diálogo con El Destape habló sobre la unidad, el peronismo, el futuro, Florencio Randazzo, Sergio Massa y otros temas.

Cuando se le preguntó a Navarro qué palabra usar para describir esta reunión con la ex presidenta con la que estaban distanciados desde 2016 y en 2017 fueron a elecciones por distintos espacios, el dirigente peronista fue contundente: "Es un reencuentro". No quiso usar la palabra "reconciliación".

"Fue un reencuentro importante, desde lo afectivo y personal pero sobre todo desde lo político", dijo el ex diputado provincial a El Destape en una entrevista telefónica.

Del encuentro en el Instituto Patria del miércoles pasado participaron Navarro, Emilio Pérsico, Leo Grosso, Cristina y Alberto Fernández, el artífice de la reconciliación, según confió el Chino a este portal.

-¿Por qué se llegó a ese reencuentro?

FN- Porque hay un reclamo de la sociedad. Estamos obligados no a amontonarnos sino a unirnos para ganarle a Mauricio Macri. Más allá de que tengamos matices, todos estamos convencidos de ganarle a Macri. Tenemos que hablar, dialogar, buscar la forma de formar programas, debatir espacios y candidatos.

Navarro ya tiene un nombre, un candidato. Así lo hizo saber. "En este camino de la unidad estamos acompañando la candidatura a presidente de Felipe Solá. Es un compañero que ya fue gobernador de la provincia más compleja de la Argentina. El objetivo es que le ganemos a Macri y ojalá sea con Felipe. Queremos que el pueblo argentino le gane a Macri", afirmó.

Sobre el resto de los dirigentes del peronismo, Navarro aseguró: "Hablamos con Juan Manzur, con Sergio Massa, con dirigentes de Salta, con Juan Manuel Urtubey, con la CTA, la CGT...".

El referente del Movimiento Evita cree que "Macri puede ser reelegido". Cuenta: "No hay que subestimarlo. No podemos solamente unirnos para ganar. Es recuperar la Argentina, volver a recuperar a millones de argentinos que quedaron afuera del país de Macri".

El apellido Randazzo sobrevuela inevitablemente en la entrevista. El Evita apoyó la candidatura del ex secretario de Transporte del gobierno de Cristina en 2017. ¿Y ahora?

"Randazzo es un dirigente que valoramos porque es coherente en lo que hace con lo que dice. Tiene valor, fue un gran ministro, un buen funcionario del gobierno de Solá. Pero él ha decidido no exponerse públicamente", manifiesta Navarro.

Además, destaca la labor de Alberto Fernández, clave en el armado de unidad en el peronismo, una suerte de puente del PJ no K con el kirchnerismo. Y reveló los entretelones del encuentro con Cristina: "Con Alberto veníamos charlando, nos había sugerido la necesidad de reunirnos con Cristina. Nosotros ya veníamos teniendo diálogo fluido con dirigentes de La Cámpora, como Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Andrés Larroque...".

Confiesa el Chino: "En la calle nos dicen 'tienen que unirse', 'déjense de joder', 'a ver cuándo se juntan'". Y agrega: "Tenemos que convocar a todos. El que no viene es porque no quiere, no porque le cerramos la puerta".

-¿Cómo la vio a Cristina?

FN- La vi muy bien, muy bien físicamente, preocupada pero alegre. Ella ya viene reuniéndose con otros dirigentes. Se reunió con Hugo Moyano y con otros dirigentes que acompañaron procesos parecidos al nuestro en 2017.

Navarro se refiere a dirigentes que se habían enemistado con el kirchnerismo y ahora volvieron a juntarse. Cuenta que tiene relación con Massa. Sobre él, dice: "Tiene un espacio que está transitando por otro sector del tablero. Pero Massa va a estar en la unidad para ganarle a Macri. Hablamos con él con frecuencia. No va faltar en esta cita de la historia. Estoy convencido, por las cosas que hablé con él, de que va a ser parte de quienes le ganemos a Macri".