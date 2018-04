El periodista Roberto Navarro brindó una entrevista a Infobae, en el marco de la presentación de su nuevo libro El Abismo.

En diálogo con Hinde Pomeraniec, el director de El Destape se refirió a su relación con Cristina, el rol de los medios en la era macrista: "Sin los medios, se podría ver que el Presidente es un hombre mediocre", remarcó.

"YO tengo cariño a Cristina"

Además, Navarro contó la charla que mantuvo con Jorge Triaca antes de que El Destape publicara el escandaloso audio donde se lo escucha maltratar a su empleada doméstica que mantenía en negro.

"La intención de Mauricio Macri es volver al salario real de los 90. Que, si lo recordamos, eran 200 dólares", detalló y destacó que esa frase se la dijo el ministro de Trabajo antes de que se filtrara el audio.

"Vos podés buscar tapes míos pidiendo la renuncia de Moreno diciendo que mentía en todo, que mentía en la inflación, que mentía en el INDEC".

Según detalló Navarro, esa fue la manera en la que Triaca buscó alivianar la repercusión de su trabajadora en negro: "Intentó convencerme de que no lo trate mal, no le haga daño. Y entre otras cosas me dice que él es un poco… que trata de frenar los ánimos de Mauricio Macri, que quiere volver a un salario real como el de los 90, que sería más o menos una caída del 50 por ciento del salario real hoy. Yo le aviso de inmediato "mirá que lo que me digas lo voy a publicar".

