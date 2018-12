Nati Jota reveló antiguas conversaciones con Rodrigo Eguillor: "Siento que zafé"

SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

La denuncia por abuso contra Rodrigo Eguillor es uno de los temas más comentados en las redes sociales y los medios de comunicación. Y quien sorprendió al sumar su breve testimonio fue la cronista de ESPN, Nati Jota.

"Encontré un chat con Rodrigo Eguillor del 2013, se ve que me lo había cruzado en un boliche. Gracias a los fernets por no acordarme de él. Igual, hoy siento que zafé. Que tuve suerte", reveló en su cuenta de Twitter.

Embed Encontré un chat con Rodrigo Eguillor del 2013, se ve que me lo había cruzado en un boliche. Gracias a los fernets por no acordarme de él. Igual, hoy siento que zafé. Que tuve suerte. — NATI JOTA ♀️ (@natijota) 4 de diciembre de 2018

De todas formas, quiso aclarar que en su caso particular no hubo ninguna agresión por parte del joven: "Aclaro que en los chats ni me acosó ni nada, nomás dijo haberme visto en Crobar y charlamos un poco. Insisto, tuve suerte".

Embed Aclaro que en los chats ni me acosó ni nada, nomás dijo haberme visto en Crobar y charlamos un poco. Insisto, tuve suerte. — NATI JOTA ♀️ (@natijota) 4 de diciembre de 2018

