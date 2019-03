Casi un año antes de su muerte, la mediática Natacha Jaitt había publicado un tweet donde aseguraba que nunca se suicidaría y que si aparecía muerta se trataría de una asesinato.

La publicación de la ex modelo volvió a viralizarse luego de que fuera hallada sin vida en el Complejo Xanadú, situado en la calle Isla Verde 644 de Benavídez.

"AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", había escrito Jaitte en abril pasado.