La muerte de Natacha Jaitt: realizaron allanamientos para saber qué pasó con la modelo

La Policía de la provincia de Buenos Aires realizó allanamientos en los domicilios del dueño del salón de fiestas de Tigre, donde el sábado a la madrugada fue hallada sin vida Natacha Jaitt, Guillermo Rigoni; y de la modelo y actriz fallecida. También la Policía se hizo presente en la casa del representante de la modelo, Raúl Velaztiqui Duarte, y en los de Gaspar Fonolla y de Luana Micaela Monsalvo.

En los domicilios se secuestró droga, un celular, una computadora y elementos que contribuyan a la investigación.

También se realizó un procedimiento en la casa del otro hombre que participó del encuentro, Gustavo Bartolini, alias "Voltio", donde se decomisaron una moto, una riñonera, droga y un teléfono celular.

"Queremos saber todo, hasta que no sepa la verdad no voy a parar. Es raro que esta gente no de la cara y no me hayan llamado para juntarse conmigo, yo los quiero escuchar, ninguno (de los testigos) se solidarizó por lo de mi hermana", comentó Ulises Jaitt, el hermano de la víctima.

Tras conocerse la autopsia, que determinó que la modelo murió como consecuencia de una “insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a falla multiorgánica”, Natacha Jaitt será enterrada en el cementerio judío de La Tablada, y no habrá velorio.