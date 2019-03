La misteriosa muerte de Natacha Jaitt sólo genera incertidumbre en el mundo del espectáculo. Ahora, uno de sus amigos, el periodista Ángel de Brito, contó algunos detalles sobre las últimas horas de vida de la modelo.

Al volver a su programa de televisión Los Ángeles de la mañana, De Brito habló del cariño que sentía por la mediática y aprovechó el móvil de Ulises Jaitt, hermano de Natacha, para contar la última charla telefónica que tuvo con ella, un día antes de su fallecimiento.

“Me contó que se quería ir a Miami con los chicos, con vos. ‘Estás en Miami, pasame datos’. Fue el día anterior u horas antes de su muerte, tenía ese plan. Me hizo chistes y me habló de un montón de cosas que ahora no valen la pena contarlas”, reveló De Brito.

Además, el conductor agregó que Jaitt “estaba muy contenta de que había salido de esas internaciones y tenía muchos planes. Se quería ir a vivir al exterior".