Encontraron muerta a Natacha Jaitt

La actriz Natacha Jaitt fue hallada muerta esta madrugada en la localidad bonaerense de Tigre. Tenía 42 años y se desconoce la causa de su muerte. Su cuerpo fue encontrado sin vida por dos personas en un salón de fiestas del barrio La Ñata. Peritos de la Policía investigan la causa del fallecimiento.

A la madrugada, en el Complejo Xanadú, situado en la calle Isla Verde 644, dos personas encontraron a Jaitt sobre una cama ya sin vida. Llamaron al 911 y la Policía se hizo presente en el lugar 1.19, según contó el periodista Nacho Girón. A las 11 le practicarán la autopsia.

lugar donde encontrar a natacha.jpg Complejo Xanadú, en Tigre, lugar donde encontraron muerta a Nataha Jaitt.

Según detalló Infobae, el parte policial indica que tras un llamado que hicieron dos personas al 911 dijeron que la víctima se encontraba "desvanecida, en un cuarto recostada en una cama de cubito dorsal".

Al lugar arribó la ambulancia número 54 del SET, a cargo de la doctora Serrano Evangelina, quien constató el deceso. El fiscal Sebastián Fitipaldi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Benavídez, fue quien acudió al sitio.

Embed Llegó la ambulancia a la zona donde apareció muerta Natacha Jaitt.

(Foto de @MPetruch) pic.twitter.com/atnpK3HGEK — Nacho Girón (@nachogiron) 23 de febrero de 2019

En abril del año pasado, Natacha Jaitt había advertido a través de Twitter que no tenía pensado suicidarse. "AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guardem tuit", había escrito el 5 de abril de 2018.

Embed AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro , así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit . — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 5 de abril de 2018

Ayer, Natacha Jaitt estuvo presente en Tribunales para enfrentar a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto, los hombres a los que denunció por violación y que este 21 de febrero tuvieron que presentar indagatoria. Mientras Yotich prestaba indagatoria, Natacha se cruzó con Giusto, a quien encaró, filmó e insultó, además de llamarlo violador.