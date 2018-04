Tras su fugaz y escandaloso paso por los tribunales de Comodoro Py, la mediática Natacha Jaitt explotó en Twitter y apuntó duramente contra el conductor de Intrusos, Jorge Rial.

"Así que publicaste mi celular sorete mal padre sinvergüenza que pagó a la SIDE para que no salten tus tramoyas con Cristóbal López y yo tengo hijos propios que cuidar y no pago jugadores de inferiores que novien con mi hija como vos hacés?, fue el primer tuit que lanzó.

Y continuó: "Gente gracias por la cantidad de sms y wp que me mandan de apoyo porque el mafioso drogon dio mi cel (sic), los amo si me aman y quieren ayudenme parando con los llamados y mensajes porque se me corta la comunicación con la fiscal para salvar a los chicos les ruego que DESTROCEN a Jorge Rial".

Por otro lado, anticipó que lanzará novedades esta tarde: "NO habrán piedras que me sigan poniendo en mi camino para que no se llegue a la verdad, aunque esto me trajo graves trastornos de retraso por la cama que me armaron, hoy 17hs estén alertas".

