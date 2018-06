Nancy Pazos ubicó a Amalia Granata por el debate del aborto

A pocos días del debate por la legalización del aborto en el Congreso, la discusión también genera revoluciones entre las figuras mediáticas. Amalia Granata volvió ser protagonista por su postura en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero quedó mal parada.

En medio de un intenso debate en el programa Toda la Tarde, por Canal 9, la periodista y militante por el aborto legal, seguro y gratuito Nancy Pazos contó su experiencia personal sobre el tema que tuvo que enfrentar cuando era muy chica, y Granata la acusó de haber asesinado a su hijo.

“Yo aborté dos veces. Yo era una chica absolutamente instruída. La segunda vez estaba tomando pastillas. A los 19 años me pusieron un DIU porque tenía un nivel de fertilidad tal que con las pastillas, tomándolas todos los días, sin haberme equivocado y sólo alterando unas horas, terminé embarazada de nuevo”, comentó Pazos.

En su relato, remarcó que estaba “desesperada” por la situación. “No es que yo quedé embarazada por bestia o porque no me ocupaba. Quedé embarazada y no quería tener un bebé. No le deseo absolutamente a nadie que pase por esa situación, porque es horrendo”, expresó.

Ante esto, Granata le recriminó: “Pero qué fuiste a hacer, ¿a matar a tu hijo? Es horrible porque fuiste a matar a tu hijo. Por eso la mujer la pasa tan mal y es tan traumático”. Si bien la periodista intentó explicarle que tomó esa decisión porque “no quería ser madre” a los 19 años, la mediática “provida” le cuestionó que entonces la pasó “bárbaro”.

Además, Granata defendió su postura sobre que abortar “es un acto machista” porque “lo primero que te dice un tipo que no quiere tener un hijo, andá y abortá”, con lo cual negó la posibilidad de que las mujeres aborten por decisión propia. “Si vos tenés los huevos tenés tu hijo, si no lo querés lo das en adopción y sino salís a laburar, lo mantenés y te hacés cargo”, sostuvo.

No hay acto mas MACHISTA que ir a abortar

Buenas Noches #SiALaVida ❤️❤️ — Amalia Granata (@AmelieGranata) 5 de junio de 2018

