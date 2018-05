La actriz Nancy Duplaá mantuvo un tenso cruce con la periodista ultraoficialista Débora Plager y le tapó la boca con una contundente frase cuando la periodista intentó contradecirla.

A raíz de una "pregunta cruzada" del músico Alejandro Lerner, Duplaá debió responder que críticas le hacía al kirchnerismo y que puntos positivos le veía al macrismo. A Plager no le gustó su respuesta y la cruzó, pero la actriz fue contundente en el contraataque.

Duplaá cuestionó que no se haya votado una ley como la del aborto libre seguro y gratuito durante el kirchnerismo y con rapidez, la periodista le consultó si no criticaba también la corrupción.

"Sí, de hecho los casos de corrupción que hubo en el kirchnerismo, y corregime vos que sos la que más información tiene, la mayoría están presos o procesados", apuntó.

Asimismo sobre los "logros" del Gobierno cuestionó: "No me gustan muchas cosas que pensé que nunca más iban a suceder. Sobre todo contra el pueblo, contra los que menos tienen"

La esposa de Pablo Echarri enumeró diversas políticas de ajuste del macrismo y también resaltó que "hubo periodistas que no están más en canales de cable o de aire por decisiones de no sabemos quién, pero no están más".