Después de una jornada terrible para la Argentina, la actriz Naira Awada insultó a su tío político, el presidente Mauricio Macri, y lanzó una catarata de tweets sobre el difícil momento del país.

En respuesta a un tweet en el que el periodista Jorge Rial la citaba, la sobrina de la primera dama, Juliana Awada, la joven mediática disparó: "Estoy asustada como cualquier ciudadano que ama su país . Estamos en manos de INCOMPETENTES que no saben NADA . Me entristece muchísimo . Me avergüenza que mi tía este con este SORETE Y ME CANSE DE NO EXPRESARME".

Previamente, la actriz había señalado que no era "ni K ni pro", sino sólo "una joven con mucho miedo". "Por favor amo mi país : señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos", completó.

Estoy asustada como cualquier ciudadano que ama su país . Estamos en manos de INCOMPETENTES que no saben NADA . Me entristece muchísimo . Me avergüenza que mi tía este con este SORETE Y ME CANSE DE NO EXPRESARME. https://t.co/rDff4fxBeR — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

NO SOY K NI PRO . Solo soy una joven con mucho miedo . Por favor amo mi país : señor presidente no quisiera estar en sus asquerosos zapatos — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Gobierno de mierda lleno de incompetentes que nos están HUNDIENDO — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Sigan tratando de convencernos cuando la gente no llega a fin de mes y se caga de hambre . Al señor presidente LE CHUPA UN HUEVO . Entonces a mí me chupa un huevo que se haya metido en mi familia . Voy a hablar de lo q se me cante como ciudadana joven q soy con miedo . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Que asco me da el señor presidente y todo su equipo de conchetos infradotados q no saben NADA ni les importa la gente cuando se están cagando de hambre . Nos están hundiendo!!!! https://t.co/xtswywynX2 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

AMO A MI PAÍS NO LO HUNDAN !!!!!! https://t.co/FM1xw6oJD5 — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

Estoy muy triste . No solo me separo de mi familia sino está hundiendo el país . No puedo expresar paz y tranquilidad . Ojalá alguien entendiera mi lugar . https://t.co/fp6apfAKJM — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018

A todos los que me bardean ojalá tuvieran los OVARIOS q tengo de expresarme pese a todo . — N͙A͙I͙ A͙W͙A͙D͙A͙ (@Naiawada9) 30 de agosto de 2018