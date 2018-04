Tres días después de desatar el escándalo en la mesa de Mirtha Legrand con las denuncias de Natacha Jaitt, Nacho Viale, productor del programa y nieto de la diva, rompió el silencio.

LEÉ MÁS: Mauro Viale le pasó factura a Carnota al aire y arremetió contra Mirtha Legrand

Fue durante el programa radial de Jorge Lanata, en donde el conductor pidió un descargo por lo ocurrido: "Nunca traté con los servicios, no conozco a nadie de los servicios. No haría una operación. Si lo fue, me gustaría no volver a caer en esta trampa”, declaró Viale.

"Las declaraciones de Natacha Jaitt no son compartidas por la producción ni por la conductora".

“Nunca existió la intención nuestra de hacer daño. Se caracteriza por ser un programa que tiene gran diversidad y libertad, cada invitado siempre ha dicho lo que quería" enfatizó y aprovechó para remarcar que no fue "responsabilidad de Mirtha, sí de la producción".

"Nos encegueció el rating", destacó al explicar que en la semana de pascua, el programa suele medir mal.

“Pido disculpas, como producción podemos haber fallado. Tomó la responsabilidad, me hago responsable de los invitados, pero no de lo que dice. Nosotros no avalamos nada, es un error con el diario del lunes. No me gustó el programa. Asumo la responsabilidad“, agregó.