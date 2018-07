Nacho Viale explotó contra Brancatelli por mencionar un negocio suyo con el Gobierno

El nieto de Mirtha Legrand, Ignacio 'Nacho' Viale, estalló contra el periodista Diego Brancatelli por haber mencionado al aire en Intratables la causa que lo involucra en un negocio con el ministerio de Defensa.

Según comunicó el periodista en su cuenta de Twitter, Viale llamó "de un teléfono privado muy nervioso, enojado y con insultos" por recordar en Intratables su negocio con el Gobierno y para reclamarle que "deje de decir pelotudeces y lo aclare".

"Lo que me queda claro es que no dije ninguna pelotudez ni mentira. Todo queda en familia. Hacen negocios. Ganan plata. Si no es el hijo, es el padre, o coso. Tampoco dije que es ilegal. Sólo que nada lo hacen gratis. Hay 2 formas de hacer política: por convicción o por interés", fue el descargo de Brancatelli.

Embed Hace unos minutos me llamó @nachoviale (dde un teléfono privado) muy nervioso, enojado y con insultos x haber mencionado en @Intratables esta nota:https://t.co/x7XHcwafKZ



Me pidió que deje de "decir pelotudeces y lo aclare".



No se q es lo que tengo que aclarar.

Pero se enojó. — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de julio de 2018

Embed Asique aclaro:

SVGV S.A. (Salem Viale González Villanueva)



*En el directorio figura como Presidente Ignacio Enrique Viale, padre de @nachoviale



*Según la orden de compra 20/2016, la empresa asesora a F.M



*Nacho es accionista minoritario pero no forma parte del Ditectorio — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de julio de 2018

Embed *El contrato adjudicado no es mensual sino un lapso de 7 meses donde trabajan 6 personas.

Y según informa @Ambitocom el valor está dentro de los valores del mercado. — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de julio de 2018

Embed Lo que me queda claro es que no dije ninguna pelotudez ni mentira.

Todo queda en familia.

Hacen negocios.

Ganan plata.

Si no es el hijo, es el padre, o coso.



Tampoco dije que es ilegal. Sólo que nada lo hacen gratis.



Hay 2 formas de hacer política: por convicción o por interés — Diego Brancatelli (@diegobranca) 4 de julio de 2018

En el programa 'Intratables' se debatía los dichos de Pablo Echarri que calificó a Mirtha Legrand de "operadora". En ese contexto, Brancatelli mencionó el vínculo que Nacho Viale tiene con el ministerio de Defensa en el asesoramiento a la empresa Fabricaciones Militares.

Embed

