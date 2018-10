SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El referente de la Garganta Poderosa Nacho Levy afirmó hoy: "Patricia Bullrich intentó llevar el debate del presupuesto a una comisaría".

Levy fue detenido ilegalmente el miércoles en la marcha contra el presupuesto del FMI. Ahora habló en El Destape Radio luego de ser liberado.

"Patricia Bullrich intentó, a través de sus títeres como Ocampo y D'Alessandro, llevar el debate del presupuesto a una comisaría", afirmó sobre la ministra de Seguridad nacional, su par porteño y su secretario.

Levy además contó: "Este dispositivo de cacería indiscriminada la vimos dos veces: el día del rechazo a la reforma previsional, y ahora con el rechazo al presupuesto 2019".

"Sería mucha casualidad que justo detuvieron a trabajadores de Astilleros, Suteba Moreno, Telam y nosotros", agregó.

Además, el referente del colectivo La Poderosa manifestó en Crónica Anunciada: "Como primera consecuencia de lo que verdaderamente pasó, es que acaban de votar un plan criminal adentro del Congreso".

Agregó: "Se votó un presupuesto que viola absolutamente todos los fundamentos de cualquier democracia. Es un presupuesto con el que no se come, no se cura, no se educa".

Y cerró Levy: "Lo más grave que pasó son esos 138 votos oficialistas, y lo segundo, la cacería del aparato represivo del Estado que vimos ir contra el pueblo".