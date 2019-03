Murió Franco Macri: La tensa relación entre el empresario y el Presidente

El presidente Mauricio Macri y su padre, el fallecido empresario Franco Macri, mantuvieron a lo largo de su vida una relación difícil con muchas idas y vueltas.

La relación entre el jefe de Estado y el creador del imperio Macri se podría resumir en una sola frase pronunciada por el Presidente: "Él fue el mayor conflicto que yo tuve que enfrentar”.

"Para él, un día soy el mejor del mundo y, otro día, no. No se da cuenta lo que hace, después se arrepiente”, afirmó Macri en una de tantas entrevistas donde habló de su padre.

El ex presidente de Boca no ocultó nunca la admiración por su padre, sin embargo, también señaló que desde chico tuvo encontronazos con él.

Aunque también aseguró: “Si tengo que agradecerle algo es el ejemplo, no hay nada más importante que predicar con el ejemplo, eso es lo más potente que uno puede hacer a la hora de liderar o enseñar. Cuando yo veía que mi padre todos los días arrancaba a las siete de la mañana eso ya se te inculca, te queda".

Los mayores conflictos entre ambos se dieron en el ámbito empresarial, donde las internas de sus compañías generaron muchos roces. "Se me hizo insoportable, muy duro, porque mi mentor, mi profesor y mi padre de pronto boicoteaba mi trabajo y eso me enloquecía. Se transformó casi en un enemigo de lo que yo hacía y, encima, dolía porque era alguien cercano", confesó años más tarde el jefe de Estado.

En ese contexto se dio su peor enfrentamiento, cuando Franco acusó a Mauricio de "robarle" la empresa SOCMA en 2010.

“Duele que mi padre haya tomado una posición pública innecesaria, podría haberse ahorrado esos comentarios", respondió el Presidente a la acusación.

Y agregó: "Nunca estuvo de acuerdo con que me dedique a la política. Tiene 80 años, a esta altura no le puedo andar diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero por respeto a mis hijos, lo que le tenga que decir lo haré personalmente”, le replicó el líder del PRO".

“Él tiene sus propias visiones de la realidad, no coincide con las mías. Trato de hablar con él de cosas que no tengan que ver con la política, porque ahí no puedo ponerme de acuerdo ni diez segundos”, resaltó en su momento Macri.