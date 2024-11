El presidente de Irán dice que su país tendrá que tratar con EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de Estados Unidos e Irán

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo que Teherán no podrá ignorar a su archienemigo Estados Unidos y necesita tratar a sus enemigos "con templanza", informaron el martes los medios estatales, una semana después de que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales estadounidenses.

"Nos guste o no, tendremos que tratar con Estados Unidos en los ámbitos regional e internacional, por lo que es mejor gestionar esta relación nosotros mismos", dijo Pezeshkian, considerado relativamente moderado. "Tenemos que tratar a nuestros amigos con generosidad y manejar a nuestros enemigos con templanza".

En 2018, el entonces presidente Trump abandonó el acuerdo nuclear que firmó Teherán en 2015 con las potencias mundiales y volvió a imponer sanciones que afectaron gravemente a la economía iraní.

Aunque no ha habido información de que la administración Trump estén planeando conversaciones con Teherán después de que asuma el cargo en enero, el presidente electo dijo durante su campaña electoral: "No quiero hacer daño a Irán, pero no pueden tener armas nucleares".

Las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para reactivar el acuerdo nuclear se iniciaron bajo la administración de Joe Biden, pero se estancaron. Irán sigue formando parte formalmente del acuerdo, pero ha reducido sus compromisos de cumplirlo debido a las sanciones impuestas en su contra por Estados Unidos.

Más temprano en el día, la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, dijo que Irán buscará lo que garantice sus intereses, cuando se le preguntó si podría haber conversaciones directas con la administración Trump.

Según advirtió, la decisión final sobre las conversaciones corresponde a la máxima figura política, el ayatolá Alí Jamenei, y al Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

"La campaña de máxima presión de Trump ha fracasado, aunque a la gente le haya abrumado. Lo importante serán los actos y no las palabras, pero recomendamos a Trump que tenga en cuenta el fracaso de sus políticas pasadas", añadió Mohajerani.

Con información de Reuters