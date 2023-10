El hijo del presidente Biden se declaró no culpable de tres cargos por posesión ilegal de armas

(Agrega declaración del abogado de Hunter Biden y del juez)

Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe Biden, se declaró hoy no culpable de tres delitos vinculados a la compra y posesión de armas durante una audiencia de lectura de cargos en un tribunal federal de Delaware.

"El señor Biden se declara no culpable", dijo el abogado defensor Abbe Lowell, según recogió la cadena NBC News.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

A sus 53 años, Hunter Biden se enfrenta a tres cargos por la compra en 2018 de un revólver Colt Cobra calibre 38. Los fiscales alegan que mintió sobre su uso de drogas ilegales al rellenar los formularios para la adquisición de esa arma.

Esta acusación se da mientras la Cámara de Representantes debate el pedido de los republicanos de iniciar una investigación para un juicio político contra el presidente, a quien acusan de haber "mentido" sobre los negocios que hizo su hijo en el exterior.

El hijo del presidente se declaró hoy no culpable de cargos de falso testimonio sobre la compra de un arma, falso testimonio a un vendedor de armas con licencia federal y de posesión de un arma por parte de un consumidor de drogas, según el reporte del canal.

Biden enfrenta hasta 25 años de cárcel si es condenado.

Lowell había pedido al juez Christopher Burke que permitiera a Biden, residente en California, comparecer por video en lugar de en persona, pero la solicitud le fue denegada.

"El acusado no debería recibir ningún trato especial en este asunto", expuso Burke, informó la agencia de noticias AFP.

Tras la declaración de Hunter Biden, el juez repasó con el oficial de libertad condicional las condiciones de su liberación.

Entre ellas se incluyen la supervisión de un oficial de libertad condicional en California, búsqueda activa de empleo, no posesión de armas, no consumo de alcohol, no consumo de drogas y someterse a pruebas de detección de drogas si lo requiere la oficina de libertad condicional.

También tendría que participar en asesoramiento sobre abuso de sustancias si la oficina de libertad condicional así lo requiere.

En junio, el acusado había llegado a un acuerdo con el fiscal federal David Weiss para declararse culpable sobre una serie de cargos de evasión fiscal que le permitiría evadir la cárcel y que se desestimaran las acusaciones por posesión ilegal de armas.

Después de que una jueza expresara reparos al acuerdo y éste quedara en suspenso, el hijo del mandatario se declaró en julio no culpable de evasión impositiva y fue imputado luego por los cargos vinculados al arma sobre los que giraba la audiencia de hoy.

Weiss, quien fue ascendido a fiscal especial para la investigación de Biden después de que fracasara el acuerdo de culpabilidad, dijo que también investiga a Biden por posible evasión fiscal.

Hunter Biden está en la mira de los republicanos por los negocios que hizo en Ucrania y China cuando su padre era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017), aunque por el momento no fue acusado de ningún delito vinculado con este tema.

En ese contexto, pidieron que se iniciara una investigación al actual mandatario, que aspira a competir por la reelección en los comicios de 2024, por supuestamente haberse beneficiado de esos negocios.

El Partido Demócrata argumenta que la investigación se produce en represalia por los dos juicios políticos celebrados contra el expresidente Donald Trump.

Hunter Biden es un abogado formado en la prestigiosa Universidad de Yale y reconvertido en artista. Durante su vida sufrió adicciones al alcohol y al crack. En Estados Unidos está prohibido que quienes tengan esos antecedentes puedan ser propietarios de armas de fuego.

Sus adicciones están vinculadas al accidente de tránsito en el que murieron su madre y su hermana cuando él tenía tres años, por el que fue hospitalizado con una fractura craneal.

También vivió a la sombra de su hermano Beau, quien tuvo una importante carrera militar y se dedicó a la política antes de morir de un cáncer cerebral en 2015.

El presidente Biden, de 80 años, siempre apoyó a su hijo durante sus luchas personales y legales.

En una entrevista a principios de este año dijo que Hunter "no ha hecho nada malo".

"Confío en él. Tengo fe en él", afirmó.

Con información de Télam