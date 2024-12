Trump promete lanzar campaña publicitaria antidrogas y designar terroristas a cárteles mexicanos

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, hace un gesto durante un evento en Phoenix, Arizona, EEUU.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que lanzará una nueva campaña publicitaria antidrogas para mostrar el impacto físico del consumo de drogas como el fentanilo y reiteró su amenaza de designar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas.

"Vamos a publicitar lo malas que son las drogas para ti. Arruinan tu aspecto, arruinan tu cara, arruinan tu piel, arruinan tus dientes", dijo Trump en una conferencia del grupo conservador Turning Point en Phoenix (Arizona).

Trump dio pocos detalles concretos sobre la campaña, que no parece haber mencionado antes y que comparó con dirigir una campaña política. Según indicó, su administración gastará "mucho dinero" en el programa, aunque precisó que sería una "cantidad muy pequeña de dinero, relativamente".

El equipo de transición de Trump no respondió a una petición de más información.

El plan de Trump tiene ecos de la campaña antidroga "Just say no", liderada por la ex primera dama republicana Nancy Reagan en los años 80 para animar a los jóvenes a rechazar las drogas.

Se calcula que este año morirán entre 50.000 y 60.000 estadounidenses por sobredosis de opiáceos sintéticos, la mayoría por consumo de fentanilo o drogas estrechamente relacionadas.

La crisis del fentanilo ocupó un lugar destacado en la campaña de Trump para 2024, pese a que las muertes por opioides sintéticos se duplicaron con creces bajo su mandato de 2017 a 2021.

Trump también revivió el domingo una promesa de campaña de designar a los cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas.

"Designaré de inmediato a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras", afirmó.

Durante su mandato en 2019, Trump archivó ese plan a petición del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que quería la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra las bandas de narcotraficantes, no una intervención.

Algunos funcionarios estadounidenses también habían expresado en privado recelos de que la medida pudiera dañar las relaciones con México y obstaculizar la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico.

El programa electoral oficial de Trump dice que cuando asuma el cargo ordenará al Pentágono el uso de "fuerzas especiales, guerra cibernética y otras acciones encubiertas y manifiestas para infligir el máximo daño al liderazgo, la infraestructura y las operaciones de los cárteles".

(Editado en español por Carlos Serrano)