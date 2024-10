La campaña de Harris cambia de estrategia ante el avance de Trump

FOTO ARCHIVO. Recortes del candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se exhiben en una tienda donde se venden recuerdos de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en Washington, EEUU

La vicepresidenta Kamala Harris está cambiando su estrategia de campaña para ganar el voto de más hombres y más republicanos, y agudizando sus ataques contra Donald Trump, a medida que aumenta la ansiedad entre los demócratas por encuestas que muestran que su rival está logrando fuertes avances.

La candidata demócrata se encuentra en un empate estadístico en estados cruciales con Trump, el expresidente republicano, según encuestas públicas e internas de la campaña citadas por fuentes demócratas, lo que ha provocado una serie de acusaciones y cuestionamientos.

Es un momento frustrante para una campaña vertiginosa que se abrió con un enorme salto en entusiasmo y dinero en efectivo cuando sustituyó al presidente Joe Biden en julio, puso en marcha una robusta convención demócrata y fue ampliamente aclamada como la ganadora de su único debate con Trump.

"Esto no significa que no nos quite el sueño", dijo un alto asesor de la campaña demócrata, reflejando lo que entrevistas con los donantes, colaboradores y asesores muestran es el estado de ánimo en la Casa Blanca y la sede de la campaña, en Wilmington, en el estado de Delaware.

Después de semanas de centrarse en la política y tratar de definirse en el escenario nacional, Harris está volviendo a su postura de julio, dijo un asesor, con la esperanza de demostrar decisión a votantes que podrían sentirse atraídos por la imagen de hombre fuerte de Trump.

En su mitin del lunes por la noche en Erie, Pensilvania, dio el raro paso de mostrar fragmentos de las declaraciones de Trump sobre un "enemigo interno" de Estados Unidos para subrayar su argumento de que representa un peligro para el país.

Esta semana, se sentó con Charlamagne tha God en un podcast para llegar a los hombres negros y siguió con una entrevista con Fox News para apelar a los conservadores. El popular podcaster Joe Rogan y sus jóvenes seguidores masculinos podrían ser los siguientes.

A nivel nacional, la ventaja de Harris se ha reducido de siete puntos sobre Trump a finales de septiembre a solo tres, según los sondeos de Reuters/Ipsos. Y lo que es más preocupante para los demócratas: Harris y Trump están estadísticamente empatados en los siete estados más disputados que decidirán la contienda.

El empate en las encuestas se da mientras los altos precios de los alimentos y el alquiler siguen preocupando a los estadounidenses y Trump capitaliza los temores relacionados con los migrantes que cruzan la frontera sur con una retórica cada vez más extrema.

Los mercados bursátiles acaban de alcanzar máximos históricos y algunos destacados analistas afirman que las políticas de Harris crearían menos deuda y estimularían más el crecimiento económico que las de Trump, pero las encuestas sugieren que los votantes confían más en Trump en uno de los principales temas electorales: la economía.

"Kamala Harris es la retadora, como ha estado diciendo todo el tiempo", dijo el estratega demócrata Anthony Coley. "Mucha gente pensó que era solo una postura política (...) Pero era cierto cuando lo dijo por primera vez en julio y cierto ahora a tres semanas (de las elecciones)".

Tres donantes de Trump dijeron a Reuters en los últimos días que se sentían cada vez más confiados en las posibilidades del republicano, atribuyendo el cambio a la atención de los estadounidenses a la inmigración y a la oleada de recientes mítines y eventos de Trump.

"He hablado por teléfono con la campaña. Son prudentemente optimistas", dijo un donante.

"Sólo necesitamos ganar uno de los estados del muro azul, es muy factible", dijo, refiriéndose a Michigan, Wisconsin y Pensilvania, que darían a Trump la Casa Blanca si también gana Arizona, Nevada, Georgia y Carolina del Norte.

Preguntado por lo reñido de la carrera el miércoles, Harris dijo: "Estas son unas elecciones para presidente de Estados Unidos. No se supone que sea fácil".

Con información de Reuters