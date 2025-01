Blinken dice que el intento de Trump de apropiarse de Groenlandia "no es una buena" idea

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pronuncia un discurso tras reunirse con el ministro francés de Asuntos Exteriores y Europa en el Quai d'Orsay de París, Francia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, criticó el miércoles el interés del presidente electo, Donald Trump, por hacerse con el control de Groenlandia, afirmando que "obviamente no es una buena" idea y que no se llevará a cabo.

Trump reiteró el martes su interés en hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, y se ha negado a descartar la posibilidad de tomar por la fuerza el control de la vasta isla ártica. Ha dicho que Estados Unidos necesita Groenlandia por razones de seguridad nacional.

"Creo que una de las propuestas básicas que hemos aportado a nuestro trabajo en los últimos cuatro años es que somos más fuertes, más eficaces y obtenemos mejores resultados cuando trabajamos estrechamente con nuestros aliados, sin decir ni hacer cosas que puedan distanciarlos", dijo Blinken a los periodistas en una rueda de prensa en París con el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noel Barrot.

"La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizá lo más importante es que obviamente no va a ocurrir, así que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello".

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca dijo el miércoles que Groenlandia podría independizarse si sus residentes así lo quisieran, pero es poco probable que se convierta en un estado de Estados Unidos.

Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, ha señalado que llevará a cabo una política exterior que no esté limitada por las sutilezas diplomáticas, y no quiso descartar acciones militares o económicas como parte de su deseo de que Estados Unidos recupere el control del Canal de Panamá.

Groenlandia, que forma parte de la OTAN gracias a la pertenencia de Dinamarca, tiene una importancia estratégica para el ejército estadounidense y para su sistema de alerta temprana de misiles balísticos, ya que la ruta más corta de Europa a Norteamérica pasa por la isla ártica.

El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, ha declarado que la isla no está en venta y en su discurso de Año Nuevo intensificó su llamamiento a la independencia.

Con información de Reuters