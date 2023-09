Rusia no confirma reunión entre Putin y Kim, pero evoca ejercicios militares conjuntos

Rusia evitó hacer declaraciones respecto de las informaciones estadounidenses sobre una cumbre entre su presidente, Vladimir Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, pero su Gobierno mencionó la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.

"No, no podemos (confirmarlo), no tenemos nada que decir sobre este tema", declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó la agencia de noticias AFP.

Las declaraciones del portavoz se producen luego de que ayer la Casa Blanca asegurara que el líder de Corea del Norte tenía la intención de visitar Rusia para discutir con Putin la venta de armas norcoreanas para la guerra en Ucrania.

"Como hemos advertido públicamente, las negociaciones sobre armas entre Rusia y la RPDC están avanzando activamente", dijo ayer la vocera adjunta del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, que usó el acrónimo para citar a Corea del Norte.

Según Watson, Estados Unidos tiene información de que Kim “espera que estas discusiones continúen hasta incluir un compromiso diplomático a nivel de líderes en Rusia".

La semana pasada, Washington había informado que Rusia ya mantenía conversaciones secretas con Corea del Norte para adquirir municiones y suministros para la campaña militar de Moscú en Ucrania.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, recordó que a pesar de sus negativas, Corea del Norte había suministrado el año pasado cohetes de infantería y misiles a Rusia que fueron utilizados por el grupo paramilitar Wagner.

Ayer, Watson formalizó el reclamo de Estados Unidos para que los norcoreanos cesen sus "negociaciones armamentísticas con Rusia y cumplan los compromisos contraídos por Pyongyang de no proporcionar ni vender armas a Rusia".

Para Estados Unidos, estos acuerdos "violarían las resoluciones del Consejo de Seguridad" de la ONU contra el programa armamentístico de Corea del Norte.

En paralelo, ayer, el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, declaró que discutirían con Corea del Norte la posibilidad de organizar ejercicios militares conjuntos.

"Discutimos de ello con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos", dijo el ministro, citado por la agencia de noticias local TASS.

Responsables del Gobierno estadounidense dijeron a The New York Times que Kim probablemente viaje en tren blindado este mes a Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia y muy cerca de Corea del Norte, para reunirse con Putin.

Esta ciudad a orillas del Pacífico reunirá del 10 al 13 de septiembre el Foro Económico Oriental, en el que participaron 68 países el año pasado, y que ya presenció el líder norcoreano en abril de 2019 durante su último viaje al país.

En su agenda, Kim también podría visitar el muelle en el que se encuentra la flota rusa del Pacífico.

Con información de Télam